Dopo le date sold-out di Milano e di Roma Achille Lauro torna protagonista della scena musicale italiana e annuncia il suo nuovo album: Ragazzi Madre – L’Iliade. Lavoro che uscirà nel 2025, e suonato in alcune sue parti in anteprima nei live per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera ma che segna un nuovo percorso dell’artista. Ma lo sai chi è veramente Achille Lauro? Scopriamolo assieme.