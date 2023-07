L'attore statunitense Brett Hadley, che ha interpretato il detective della polizia di Genova City Carl Williams nella soap opera "Febbre d'amore", è morto all'età di 92 anni al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills in California.

Hadley era entrato a far parte di "Febbre d'amore" come padre di Paul Williams (Doug Davidson) nel 1980 ed aveva recitato fino al 1990, quando il suo personaggio era misteriosamente scomparso. Proprio quando la moglie sul piccolo schermo, Mary (Carolyn Conwell), stava per risposarsi, Hadley tornò nel 1998 nel cast di "Febbre d'amore" nei panni di un uomo di nome Jim Bradley. Dalla trama si intuisce che Carl Williams sarebbe stato vittima di un pestaggio selvaggio lasciandolo con un'amnesia e che non avrebbe mai ricordato chi fosse. L'attore lasciò definitivamente la soap nel 1999.

Nato il 25 settembre 1930 a Louisville, nel Kentucky, Hadley aveva frequentato l'Università del New Mexico per studiare arte drammatica, poi iniziò la sua carriera di attore al Goodman Theatre di Chicago. Debuttò sul piccolo schermo in un episodio del 1969 di "Reporter alla ribalta", apparendo in seguito nei telefilm "Ironside", "Sulle strade della California", "Una famiglia americana", "Il tenente Kojak", "Marcus Welby", "Agenzia Rockford", "I Colby", "Mike Hammer".

Brett Hadley ha recitato anche in una decina di film, tra i quali "Mad Bomber - L'uomo sputato dall'inferno" 1973), "Funny Lady" (1975), "Vendetta trasversale" (1989) e "The Babe - La leggenda" (1992).

Per anni, tra una recita e l'altra, Hadley si è divertito a fare il barista al nightclub di musica country The Palomino a North Hollywood.