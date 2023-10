La rivelazione in un'intervista al Daily Mail

Adele rivela di aver smesso di bere tre mesi fa. A dare la notizia in esclusiva è il Daily Mail. La cantautrice inglese di 35 anni, però, avrebbe anche aggiunto che le manca l'alcol e di aver esagerato, soprattutto, durante il lokdown. "Sono arrivata a bere anche quattro bottiglie di vino al giorno" ha detto al tabloid britannico, aggiungendo che il problema l'ha accompagnata per tutta la sua giovinezza. Durante un concerto a Las Vegas l'artista aveva già toccato l'argomento, spiegando come fosse dimagrita di 45 chili, semplicemente eliminando l'alcol dalla propria vita.