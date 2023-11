Al via su Rai3 'Cinema Dossier', si parte con il film 'La verità inventata' sui falsi scoop di 'Der Spiegel'

Parte lunedì 6 novembre su Rai3 il nuovo format 'Cinema Dossier' che vede la proiezione di un film, la cui trama è incentrata su temi di attualità, preceduto da un approfondimento giornalistico. Il primo appuntamento è con 'La verità inventata', una pellicola del 2022 del regista tedesco Michael Bully Herbig che racconta il caso del giornalista Claas Relotius della rivista tedesca 'Der Spiegel' che, all’apice della sua brillante carriera, viene smascherato dal collega freelance Juan Romero. I suoi scoop e le sue inchieste, infatti, erano basati su fake news e manipolazioni della realtà. La proiezione del film verrà anticipata da un approfondimento di Federica Sciarelli sul tema delle 'fake news' con Davide Desario (giornalista e scrittore italiano, Direttore dell'agenzia di stampa Adnkronos) e Piero Iezzi (Ceo e cofounder di Swascan, esperto di Cyber Security).

Una questione di grande attualità che riguarda una manipolazione dell’informazione che con il tempo, grazie anche all’uso dei social media e delle nuove tecnologie, è diventata sempre più sofisticata tanto da mettere seriamente a rischio il diritto fondamentale a una corretta informazione. Sciarelli, che ha dedicato anche un libro alle truffe tecnologiche in rete, con i suoi ospiti discuterà di argomenti importanti come la verifica delle fonti, la capacità di distinguere il vero dal falso, la confusione che a volte si genera con la disinformazione in una materia tanto delicata come la divulgazione medica.

"E' un'idea nata con Paolo Corsini, direttore dell'Approfondimento Rai - spiega all'Adnkronos Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie Tv della Rai - una sinergia tra generi. Non sarà un appuntamento a cadenza fissa, ma si deciderà di volta in volta quando inserirlo in palinsesto anche in base ai film particolari che abbiamo in archivio e ai quali cerchiamo di dare un accento preciso. Sono film prodotti da Rai Cinema o anche acquistati nei vari Festival cui partecipiamo e fanno parte del grande archivio Rai". Nessuna anticipazione sui successivi appuntamenti: "Per ora partiamo con questo - dice De Maio - poi vedremo. C'era stata l'emergenza Caivano e all'inizio avevamo pensato di iniziare con 'Fortuna', un film molto duro ambientato in quei luoghi. Sono cose che vanno cotte e mangiate, lo capisco, ma non sempre c'è lo spazio nei palinsesti per farle".