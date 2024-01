"Come sto? Credo che la risposta più onesta sia 'sto bene'. Altrimenti non sarei qui". Alessandro Baricco, ospite di Che tempo che fa, risponde così alla prima domanda di Fabio Fazio nella puntata di stasera sul Nove. Lo scrittore all'inizio del 2022 ha reso nota la diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica. Baricco, per contrastare la malattia, si è sottoposto a due trapianti di midollo.

"Ho passato l'estate al San Raffaele. Quando esci, guarito o meno guarito, c'è un cammino da fare per recuperare pezzettini o pezzettoni. Ricordo che dovevo lavarmi i denti, ero così debole e non riuscivo a fare il gesto. Tenevo lo spazzolino fermo e muovevo la testa... Il cammino non è finito, ci sono tante cose da fare. Mi sono arrabbiato con il mio corpo? No, no... Il mio corpo e io abbiamo lavorato insieme per tutta la vita, lui è arrivato sempre prima sulle cose. Lavora in armonia con gli altri pezzi, non l'ho mai percepito come una zavorra", dice Baricco.

Nel 2022 lo scrittore ha scelto di rendere pubblica la diagnosi. "Non ti fai vedere in giro, lo devi dire che non stai bene... Ho dato messaggi pubblici sui social in due curve fondamentali di questo cammino. E' stato molto pratico, molto utile. E ho scoperto che c'è un sacco di gente che mi vuole bene. Io ho un passato da persona mal sopportata, troppo arrogante e di successo. Non ero abituato al fatto che il mondo mi volesse bene: quest'ondata di affetto è stata un'esperienza molto forte... La mia malattia, che io sappia, la prende una persona su 100mila: voi altri 99.999 state tranquilli...", dice.