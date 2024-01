Un sonoro 'vaffa' a chi evade le tasse. Alessandro Gassmann si sfoga su X con un post sul tema delle tasse e dell'evasione. "Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi", osserva l'attore prima di chiudere in maniera 'spontanea': A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaffanculo". La riflessione viene ampiamente condivisa: migliaia di like e una valanga di commenti che condividono l'insofferenza del Gassmann contribuente.