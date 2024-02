Alfa in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Il 24enne cantautore genovese, in gara con E vai, sarà il terzo a salire sul palco dell'Ariston oggi, 7 febbraio 2024. Alfa è stato estratto nella lista dei 15 cantanti che si esibiscono oggi e che saranno accompagnati da un collega sul palco. Alfa sarà scortato da Mr Rain. "Mi sono divertito al debutto, non vedo l'ora di rifarlo", le parole di Alfa, all'anagrafe Andrea De Filippi, a poche ore dal bis sanremese dopo aver ricevuto il premio Assomusica come miglior artista esordiente.

A dispetto della giovane età vanta già un curriculum ricchissimo in cui spiccano due tripli dischi di platino (Cin Cin, bellissimissima <3), 4 dischi di platino (TeStA Tra Le NuVoLe, pT2 e Sul più bello, Testa tra le nuvole, Pt.1, “Before Wanderlust), e 8 dischi d’oro. Sanremo 2024 rappresenta il culmine del percorso dell'artista, uno dei simboli della generazione Z, che si è confrontato con la musica sin dall'età di 8 anni. L'esordio 'tra i grandi' è datato 2019 con Cin Cin, un brano da oltre 110 milioni di stream. Tra il 2019 e il 2021 pubblica due album Before Wanderlust e Nord. Nel 2022 pubblica You Make Me So Happy e fa centro con Snap. Il 2022 e il 2023 gli regalano una serie di sold out nei concerti live fino all'exploit estivo con bellissimissima <3, che scala le classifiche e diventa un tormentone.