Mentre tutto il mondo televisivo si interroga sul suo futuro professionale, Amadeus annuncia su Instagram il suo prossimo impegno nel prime time di Rai1: la conduzione del concerto-evento 'Una Nessuna Centomila in Arena'. Nel promo video pubblicato da Amadeus non si svela la data di messa in onda ma, a quanto apprende l'Adnkronos, 'Una Nessuna Centomila in Arena' andrà in onda mercoledì 8 maggio.

Nella storia di Instagram di Amadeus vengono svelati anche molti degli artisti già confermati per l'evento: oltre a Fiorella Mannoia, che è la presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, ci saranno Mahmood, Emma, Samuele Bersani, Annalisa, Tananai, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Big Mama, Fabrizio Moro, Paola Turci, Ermal Meta, Piero Pelù, Brunori Sas, Noemi, Niccolò Fabi, Achille Lauro ed Elodie.

Intanto continuano a circolare le voci di un'imminente annuncio del conduttore, il cui contratto con la Rai è in scadenza il 31 agosto prossimo. Nell'incontro avuto martedì scorso con l'ad Rai Roberto Sergio, Amadeus si sarebbe preso ancora qualche giorno per comunicare una decisione definitiva sul suo futuro. Decisione che secondo rumors insistenti potrebbe portarlo ad approdare sulla rete 'generalista' del Gruppo Warner Bros Discovery, ovvero il canale Nove. Voci insistenti parlano anche di un possibile 'trasloco' sul Nove, insieme al conduttore, del format 'I Soliti Ignoti', visto che il contratto di licenza della Rai sarebbe anch'esso in scadenza. La collocazione in access prime time, come primo approdo, sarebbe indubbiamente la più sensata per il conduttore che accompagna da moltissimi anni il pubblico della fascia 20.30-21.20, seppure dagli schermi dell'ammiraglia Rai.

Ma allo studio per lui nel gruppo Warner Bros Discovery ci sarebbe, a quanto apprende l'Adnkronos, anche la possibilità di affidare ad Amadeus la direzione artistica di un grande evento musicale, con cui il conduttore e direttore artistico delle ultime cinque edizioni di Sanremo possa raccogliere l'eredità di quell'esperienza, accompagnata da record d'ascolti e di vendite musicali. Anche l'offerta della Rai per il rinnovo contrattuale sarebbe stata riformulata dopo il 'no' di Amadeus alla guida di Sanremo 2025. E la sensazione è che, fino all'annuncio ufficiale di una decisione, tutto sia possibile.