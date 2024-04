Amadeus annuncia l'addio alla Rai con un videomessaggio dal proprio profilo Instagram. Il conduttore parla di ''scelta non facile'' e smentisce richieste "per favorire i familiari", con riferimento alle news relative alla moglie Giovanna Civitillo. Ringrazia la Rai, che ha fatto "sforzi importanti" per trattenerlo. Amadeus non cita espressamente il Nove come nuova destinazione, ma si congeda dalla tv di Stato dicendo che "ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni".