Attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, cantante. Ambra Angiolini è questo e tanto altro ancora, come il suo infaticabile impegno nel sociale. Si intitola 'Non è il cibo il mio disturbo alimentare' la campagna ideata e diretto da Ambra in collaborazione con l’associazione Animenta per creare una nuova narrazione sui Disturbi del comportamento alimentare.