E' Martina la concorrente eliminata da Amici nella puntata serale di sabato 4 maggio. L'esclusione della cantante, dopo il duello con Mida, cancella di fatto la squadra affidata a Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. "Martina, mi dispiace", l'annuncio di Maria De Filippi. La giovanissima artista può consolarsi con la comunicazione che riceve subito dopo, quando viene mandato in onda un messaggio. "Ti stiamo seguendo da diverse settimane, hai un talento speciale, una personalità unica e una voce bellissima", dice il regista e coreografo Lucio Cannito. "Ti stiamo seguendo da diverse settimane e vorrei offrirti un contratto per il musical 'Fame - Saranno Famosi' che sarà rappresentato in tutti i principali teatri italiani. Mi farà piacere contribuire a costruire la tua carriera che sarà straordinaria".

"Mi dispiace che il percorso sia finito, mi mancheranno tutti perché questa avventura regala emozioni. In questo percorso credo di essere migliorata molto nell'interpretazione delle canzoni in italiano", dice Martina. Lo show prosegue domenica 12 maggio con la semifinale in onda su Canale 5.