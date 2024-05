In una serata che ha tenuto incollati 4.484.000 di spettatori davanti allo schermo (31.8 di share), Sarah è stata incoronata vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", superando la talentuosa ballerina Marisol in una finalissima tutta al femminile che ha chiuso l'edizione 2023-2024. "Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta", ha detto la giovane cantante subito dopo aver sollevato il trofeo.

Dalle fila degli underdog alla vittoria: in questa edizione del talent Sarah ha rappresentato una vera e propria sopresa. La sua storia, all'interno della scuola più famosa della tv, è un inno al lavoro, alla determinazione e costanza: esempio di come talento grezzo e passione possano fare la differenza. Sarah ha iniziato il suo percorso un po' in sordina, sottovalutata sia dai giudici che dal pubblico, ma, puntata dopo puntata, è esplosa mostrando una crescita sia vocale che nella presenza scenica.

Fondamentale nel suo percorso la sua coach Lorella Cuccarini che le ha dato fiducia portandola al serale e lavorando non solo sulla tecnica ma anche sulla sua autostima. Le prime parole di Sarah dopo la vittoria sono state un misto di incredulità e gratitudine: "Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile".

Nata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2006, la giovane cantautrice è molto seguita sui social e si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e durante il programma pubblica alcuni brani inediti tra cui ‘Touché’, ‘Viole e violini’ e ‘Mappamondo’. Anche il suo ep, 'Sarah', è uscito il 17 maggio con Warner Music Italy. L’Ep contiene 6 tracce tra cui c'è anche ''Sexy Magica', il nuovo singolo, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, che, al momento dell’uscita, si è confermato l’inedito più ascoltato tra i singoli dei concorrenti di Amici 23.