Andavamo a mille', in scena a teatro la 1000 miglia con Gioele Dix

La Freccia Rossa è sempre stata più di una corsa, ieri come oggi. Per raccontare una normale gara automobilistica basterebbero due numeri. Uno per indicare lo spazio e l’altro per il tempo. Per la 1000 Miglia è diverso, e Gioele Dix lo sa. L’attore milanese, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni come cabarettista a 'Zelig' e a 'Mai dire gol', si è distinto come drammaturgo, attore e regista, specialmente in ambito teatrale.

Con 'Andavamo a Mille', Dix porta in scena un progetto inedito, un tributo alla Corsa più bella del mondo presentato da 1000 Miglia e dal Centro Teatrale Bresciano, ultimo tassello della collaborazione tra l’artista con lo stabile cittadino che da alcuni anni produce su scala nazionale le sue nuove creazioni per il palcoscenico.

Lo spettacolo andrà in scena in sei date al Teatro Sociale di Brescia, dal 26 novembre al primo dicembre.