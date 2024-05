Anna Falchi e la working routine: "Dimagrita? Ci credo, mi alleno..."

"Mi state dicendo tutti che sono dimagrita...ti credo, io mi alleno tutti i giorni!". Anna Falchi, in formissima a 52 anni, mostra su Instagram il suo 'segreto' per un fisico perfetto. "Sapete come?", chiede la showgirl ai follower, "grazie al mio valido aiuto, il mio tappetone gigante", spiega srotolando in video il grande tappeto per gli esercizi quotidiani dell'attrice.

"Ragazzi, la prova costume è vicina, che cosa aspettate? Adesso mi lego i capelli e mi do alla mia working routine...che ne dite, funziona?", la domanda (retorica) della showgirl nel reel di Instagram.