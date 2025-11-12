circle x black
Cerca nel sito
 

Anna Falchi: ''Tensioni a 'I Fatti Vostri'? In piazza regna serenità e gioia''

La conduttrice smentisce i rumors attraverso una storia pubblicata su Instragram accompagnata dal brano 'We are Family'

- (Ipa)
- (Ipa)
12 novembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clima teso dietro le quinte de 'I Fatti Vostri' tra Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione Michele Guardì? Le storie postate sui social dalla conduttrice sembrerebbero smentire le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi dopo un articolo di Giuseppe Candela su 'Chi'. "In piazza regna la serenità e la gioia'', scrive la Falchi sulle sue storie di Instagram, dove posta anche una foto che la ritrae sorridente, dietro a Guardì seduto su un enorme sedia, accanto all'altro conduttore Flavio Montrucchio e al capo progetto e autrice del programma Giovanna Flora. La storia è accompagnata dal celebre brano 'We are Family' delle Sister Sledge, come a rimarcare il clima affettuoso che si respira nella trasmissione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Anna Falchi I Fatti Vostri Michele Guardì Flavio Montrucchio
Vedi anche
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza