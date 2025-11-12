Anna Falchi: ''Tensioni a 'I Fatti Vostri'? In piazza regna serenità e gioia''

Clima teso dietro le quinte de 'I Fatti Vostri' tra Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione Michele Guardì? Le storie postate sui social dalla conduttrice sembrerebbero smentire le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi dopo un articolo di Giuseppe Candela su 'Chi'. "In piazza regna la serenità e la gioia'', scrive la Falchi sulle sue storie di Instagram, dove posta anche una foto che la ritrae sorridente, dietro a Guardì seduto su un enorme sedia, accanto all'altro conduttore Flavio Montrucchio e al capo progetto e autrice del programma Giovanna Flora. La storia è accompagnata dal celebre brano 'We are Family' delle Sister Sledge, come a rimarcare il clima affettuoso che si respira nella trasmissione.