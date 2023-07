Annalisa, matrimonio segreto a Assisi

Matrimonio segreto a coronare un momento magico per Annalisa. La cantautrice 37enne di Savona, in vetta alle classifiche e all'airplay radiofonico sia con la sua 'Mon Amour' che con 'Disco Paradise', il tormentone che la vede insieme a Fedez e agli Articolo 31, è convolata a nozze in gran segreto ad Assisi con il manager 43enne Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere. Le nozze erano in realtà fissate per domani 1 luglio vicino Lerici in Liguria. Ma i due avrebbero spiazzato tutti tenendo un rito religioso ieri nella città San Francesco. Tanto che del momento del "sì" non è ancora trapelata alcuna foto.