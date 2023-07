Annalisa rompe il silenzio sul matrimonio: "L'amore per l'amore"

L'artista in un post sui social accompagnato da una sua foto in abito da sposa

"L'amore per l'amore". Dopo il matrimonio in gran segreto ad Assisi con il manager Francesco Muglia e i festeggiamenti nella sua Liguria, la cantautrice Annalisa ha voluto condividere i suoi sentimenti con i fan in un post sui social accompagnato da una sua foto in abito da sposa.

"Mi sono chiesta tante volte - ha scritto l'artista - che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore", ha concluso.

Da Emma Marrone a Chiara Ferragni a Noemi, in molti ha risposto al post di Annalisa con cuoricini e auguri.

Per Annalisa il 2023 si conferma un anno di grandissimi traguardi: il singolo 'Mon Amour' è da settimane in vetta alle classifiche e all'airplay e lo stesso si può dire del tormentone 'Disco Paradise' che la vede al fianco di Fedez e degli Articolo 31. Inoltre a metà giugno l'artista ha annunciato 'Tutti nel vortice' il suo primo tour nei palasport, che prenderà il via ad aprile 2024 e seguirà l'uscita del suo nuovo album 'E poi siamo finiti nel vortice', prevista in autunno.