Antonella Clerici in ospedale, Vaia: "Come Kate ha dato un messaggio importante sulla prevenzione"

"Saluto Antonella Clerici e le rinnovo gli auguri per una prontissima guarigione. Antonella ha voluto renderci partecipi di questa sua recentissima esperienza ed ha lanciato soprattutto un messaggio sull'importanza della prevenzione. Così come la principessa Kate nel Regno Unito, anche Antonella ha dato un messaggio positivo sulla prevenzione. Noi abbiamo bisogno, come istituzione e comunità, di messaggi positivi sull'importanza della prevenzione che allunga la vita e la rende migliore". Così in un videomessaggio il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia. La conduttrice in un post su Instagram ha raccontato di essere stata operata d'urgenza alle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti.