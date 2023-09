Antonella Clerici in lacrime oggi a E' sempre mezzogiorno. La conduttrice del programma di Raiuno scoppia a piangere quando in studio entra a sorpresa Anna Moroni, per anni al suo fianco in La prova del cuoco. "Dov'eri? Non mi aspettavo di vederti", dice Clerici davanti alla sorpresa. Conduttrice e ospite non riescono a trattenere le lacrime.

Una sorpresa davvero emozionante! Le lacrime di @antoclerici nel rivedere Anna Moroni ci hanno fatto commuovere tutti!#ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/ednhGEvikc — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) September 14, 2023