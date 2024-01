E' Canale5, con l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Milan-Cagliari, ad aggiudicarsi la prima serata televisiva di ieri, martedì 2 gennaio 2024. Il match ha totalizzato 3.234.000 spettatori, con il 16.5% di share. Secondo posto sul podio per Rai1, che ieri offriva la visione della la prima tv di 'Non Ti Pago': il film è stato visto da 2.319.000 spettatori pari al 13.5%. Italia1 ha mandato in onda 'Will Hunting – Genio Ribelle', visto da 1.294.000 spettatori pari al 7.9%.guadagnando il terzo posto.

Su Rai2 la prima puntata di 'The Floor – Ne rimarrà solo uno' ha intrattenuto davanti al video 1.126.000 spettatori con il 7.1% di share, mentre Rete4 con 'È Sempre Cartabianca' ha appassionato 1.032.000 spettatori registrando il 7.3% di share. A seguire, Rai3 -che proponeva 'L’afide e la formica' in prima tv- ha incollato davanti al video 891.000 spettatori (share del 4.8%), Tv8 con 'Due pattini e una corona' in prima tv ha ottenuto 700.000 spettatori e il 3.8% mentre La7 con il film 'Cose Nostre – Malavita' è stato la scelta di 660.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Sul fronte tg, la sfida della prima serata televisiva è stata vinta da Rai1, che con il tg1 delle ore 20 totalizza un ascolto di 5.126.000 spettatori registrando uno share del 26.1%. A seguire il tg5, che ieri alla stessa ora ha tenuto davanti al video 3.979.000 spettatori (share del 20.2%). A seguire, il telegiornale di La7 delle ore 20 che ha appassionato 1.219.000 spettatori registrando uno share del 6.2%.