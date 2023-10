'Ballando con le stelle' al debutto della 18esima edizione di sabato 21 ottobre non è riuscito a battere 'Tu sì que vales'. Il programma di Canale 5 ha vinto gli ascolti della prima serata tv con 4.002.000 telespettatori e il 27,8% di share, mentre quello condotto da Milly Carlucci su Rai1 ne ha raccolti 3.228.000 pari al 22,5%. Terzo gradino del podio per La7 che con 'In altre parole' ha registrato 875.000 telespettatori e il 4,9%.

Quarta Rai3 con il film 'Assassinio sull'Orient Express' che ha ottenuto 706.000 telespettatori e il 4,2% di share, mentre su Rai2 'S.W.A.T.' è stato visto da 698.000 telespettatori pari al 3,9% e su Italia1 'I Croods' da 689.000 con il 3,9% di share. Sul Nove 'Accordi&Disaccordi' ha interessato 390.000 telespettatori pari al 2,2% e Retequattro con il film 'Rocky V' ha conquistato 383.000 telespettatori pari al 2,3%. Chiude la classifica Tv8 con le qualifiche del Gran Premio di F1 degli Stati Uniti, seguito da 365.000 telespettatori con il 2,1% di share.