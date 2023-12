Effetto Sanremo sul Tg1 di domenica 3 dicembre 2023 che nell'edizione delle 13.30, dove Amadeus ha annunciato i 27 Big in gara al festival 2024, ha ottenuto 4.259.000 spettatori con il 30.3% di share. In prime time, la puntata conclusiva della seconda stagione di 'Lea – I Nostri Figli', in onda su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time di domenica, con 3.415.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.825.000 spettatori pari al 16.2% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.810.000 spettatori, share 9%, nella prima parte, e 1.216.000 spettatori, share 8.7%, per Il Tavolo) e 'Report' su Rai3 (1.742.000 spettatori, share 9%).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Harry Potter e il Principe Mezzosangue' su Italia 1 (1.115.000 spettatori, share 6.4%), 'Zona Bianca' su Rete4 (571.000 spettatori, share 3.9%), 'La Caserma' su Rai2 (545.000 spettatori, share 2.8%), 'Il Negoziatore' su La7 (394.000 spettatori, share 2.2%), 'Il Mio Trentesimo… Natale' su Tv8 (399.000 spettatori, share 1.8%).

Nel pomeriggio, molto bene 'Domenica In' su Rai1 (che ha ospitato Belen Rodriguez, Fedez e un'incursione di Amadeus), con 2.876.000 spettatori e il 21.5% di share, nella prima parte, 2.311.000 spettatori eil 19.6% di share, nella seconda parte, e 1.842.000 spettatori e il 15.3% di share nell’ultima parte. Su Canale5, 'L’Arca di Noè' ha registrato 2.287.000 spettatori e il 16.2% di share, 'Amici' di Maria De Filippi 2.958.000 spettatori e il 23.1% di share, 'Verissimo' 2.891.000 spettatori e il 23.6% di share, nella prima parte, e 2.555.000 spettatori e il 18.4% di share, nella seconda parte.