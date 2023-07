Ascolti tv, Francia- Italia su Rai1 vince il prime time

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la partita Francia- Italia valida per gli Europei Under21 che è stata vista da 3.206.000 telespettatori pari a uno share del 19,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Zelig' in replica seguito da 1.878.000 telespettatori (share del 14,8%). Terzo posto per Italia1 con la serie 'Chicago Fire' che ha totalizzato 1.162.000 telespettatori e uno share del 7,3%.

Fuori dal podio Retequattro con 'Dritto e Rovescio' ha interessato 1.099.000 telespettatori (share del 9,7%) mentre su Rai2 il film 'L’amore a domicilio' ne ha ottenuti 822.000 (share del 5,2%). Su La7 'Speciale PiazzaPulita - I fuorilegge' ha ottenuto 694.000 telespettatori e uno share del 4,3%. Sul Nove il film 'Sei giorni, sette notti' è stato visto da 428.000 telespettatori (share 2,9%) mentre su Tv8 il film 'The Crew – Missione Impossibile' ha realizzato 318.000 telespettatori e uno share del 2,1%. Su Rai 3 il doc 'Prima della messa – Bernstein a Caracalla' ha registrato 188.000 telespettatori e uno share del 1,2%.

Nell'access prime time su Canale 5 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ha intercettato 2.845.000 telespettatori pari a uno share del 16,6% mentre nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Reazione a Catena' è stata seguita da 3.237.000 telespettatori (26,4% di share). Su Canale 5 'Caduta Libera' ha invece interessato 2.033.000 telespettatori (share del 17,3%).

Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto la prima serata con 6.787.000 telespettatori e uno share del 40,41%, la seconda serata con 3.470.000 telespettatori e uno share del 46,28% e l'intera giornata con 2.707.000 telespettatori e uno share del 38,78%.