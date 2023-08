Ascolti tv, 'Il giovane Montalbano' vince in replica

Secondo posto per la partita degli Europei Maschili di Pallavolo Italia-Belgio, terza la replica del 'Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 Anni'

La replica della fiction 'Il Giovane Montalbano 2', trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata del lunedì, con 3.037.000 spettatori e il 19.1% di share. Ottimo secondo posto per la partita degli Europei Maschili di Pallavolo Italia-Belgio su Rai2, con 1.746.000 spettatori e il 10.2% di share. Al terzo posto, la replica del 'Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 Anni' trasmesso da Canale 5 in ricordo del giornalista nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 85esimo compleanno, con 1.432.000 spettatori e il 9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la replica di 'Le Iene presentano: Inside' su Italia 1 (1.174.000 spettatori, share 9%), il film 'Copia originale' su Rai3 (803.000 spettatori, share 4.9%), 'The Rock' su Rete4 (476.000 spettatori, share 3.6%), 'Atlantide Files' su La7 (426.000 spettatori, share 2.7%), 'The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo' sul Nove (378.000 spettatori, share 2.5%), 'Trappola in alto mare' su Tv8 (361.000 spettatori, share 2.3%).