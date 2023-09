Secondo gradino per Canale 5 che, con 'CircoMax – Una notte di hit', terzo 'Chicago Fire' su Italia1

Il ritorno di 'Ulisse – Il piacere della scoperta' con Alberto Angela consegna a Rai1 il gradino più alto del podio negli ascolti del prime time di ieri sera con 2.513.000 telespettatori e uno share del 16,5%. Secondo gradino per Canale 5 che, con 'CircoMax – Una notte di hit', ha ottenuto 1.993.000 telespettatori e uno share del 13,79%. Terzo posto per Italia1 con 'Chicago Fire' 1.275.000 telespettatori, share 7,51%.

Fuori dal podio su Retequattro 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 1.158.000 telespettatori (share del 9,19%) mentre su Rai2 il film 'Rimetti a noi i nostri debiti' ha interessato 641.000 telespettatori pari a uno share del 3,93%. Su Rai3 il film 'Volevo nascondermi' ha realizzato 537.000 telespettatori (share del 3,59%) mentre su La7 il film 'Rain Man – L’uomo della pioggia' ha totalizzato 515.000 telespettatori e uno share del 3,3%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Tutte contro lui – The Other Woman', che è stato visto da 399.000 telespettatori (share del 2,5%), e Tv8 con la partita Francia –Repubblica d’Irlanda, valida per le Qualificazioni agli Europei di Calcio, seguita da 398.000 telespettatori (share del 2,27%).