La terza stagione della fiction 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore' parte col botto: il primo episodio della nuova stagione, trasmesso ieri da Rai1, è stato di gran lunga il programma più seguito della prima serata, con 4.624.000 spettatori e il 27.1% di share. Al secondo posto, il 'Grande Fratello' su Canale, con 2.462.000 spettatori e il 18.2% di share. Terzo piazzamento per 'I mercenari 3 – The Expendables' su Italia 1, con 1.140.000 spettatori e il 6.5% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Presa Diretta' su Rai3 (1.105.000 spettatori, share 5.7%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (732.000 spettatori, share 5.1%), 'Il Profumo del Mosto Selvatico' su La7 (641.000 spettatori, share 3.5%), 'Fake Show' su Rai2 (580.000 spettatori, share 3.6%), 'Little Big Italy' sul Nove (431.000 spettatori, share 2.3%), 'Red 2' su Tv8 (233.000 spettatori, share 1.3%).

In access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.093.000 spettatori con il 20.2% di share e, a seguire, 'Affari Tuoi' 4.243.000 spettatori con il 19.8% di share. Ascolti che superano quelli della puntata d'esordio della nuova stagione di 'Striscia la Notizia' su Canale 5, vista da 3.847.000 spettatori con il 17.9% di share.

Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (2.783.000 spettatori, share 23.4%) e 'Reazione a Catena' (4.100.000 spettatori, share 26.4%) che hanno battuto i programmi concorrenti di Canale 5 'Caduta Libera – Inizia la Sfida' (1.565.000 spettatori, share 14.8%) e 'Caduta Libera' (2.659.000 spettatori, share 18.3%). Su Rai2 l'esordio di Pino Insegno con 'Il Mercante in Fiera' è stato seguito da 638.000 spettatori con il 3.4% di share. Un risultato sostanzialmente in linea con gli ascolti di quella fascia nei giorni precedenti (nei giorni feriali dall'11 al 22 settembre 2023, Rai2 ha trasmesso nella stessa fascia il telefilm 'Castle' che otteneva una media di 615.000 spettatori e del 3,6% di share). Su Rai3, il ritorno di 'Via dei Matti N.0' è stato seguito da 904.000 spettatori con il 4.5% di share.

Complessivamente, il confronto Rai-Mediaset sulla somma dei canali generalisti più quello all news, vede prevalere il servizio pubblico sia nelle 24 ore che in prime time. Nell'intera giornata, infatti, le reti generaliste Rai + RaiNews24 ottengono il 31,5% di share, contro il 28,8% totalizzato dalle reti generalista Mediaset + TgCom24. E in prima serata le reti generaliste Rai + RaiNews24 ottengono il 32,5% di share, contro il 28,1% totalizzato dalle reti generalista Mediaset + TgCom24.