'Morgane – Detective geniale' in onda su Rai1 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 2.522.000 telespettatori e al 13,9% battendo il film di Canale 5, 'Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto' che ha ottenuto invece 1.974.000 telespettatori pari all’11,9% di share. Terzo classificato 'diMartedì' che su La7 è cresciuto raccogliendo 1.274.000 telespettatori e l'8,1%.

Su Rai2 'Belve' ha registrato 1.235.000 telespettatori con il 7,7% di share mentre su Italia 1 'Le Iene', che si è allungato oltre l'una di notte, ha totalizzato 1.158.000 telespettatori e il 9,3%. Retequattro con 'E' sempre Cartabianca' ha interessato 869.000 telespettatori pari al 6,5% mentre il debutto di 'Avanti Popolo' su Rai3 ha conquistato 574.000 telespettatori con il 3,6%. Su Tv8 'Pechino Express – La via delle Indie' è stato visto da 571.000 telespettatori pari al 3,6% e 'Io, Robot' sul nove ha avuto un seguito di 304.000 telespettatori con l’1,9% di share.

Access prime time, preserale e intera giornata: chi vince

Nell'access prime time è ben salda in prima posizione Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.383.000 telespettatori, share 22%) e, a seguire, con 'Affari Tuoi' (4.838.000 telespettatori, share 23,3%). Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha ottenuto invece 2.913.000 telespettatori e uno share del 14%. Anche il preserale ha visto il dominio di Rai1 con 'Reazione a catena' che ha registrato 4.339.000 telespettatori pari al 28% di share. Su Canale5 'Caduta libera' ha raccolto invece 2.497.000 telespettatori e il 17,2% di share. Nella comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news nei confronti di Mediaset a pari perimetro, la Rai nell'intera giornata ha ottenuto il 30% contro il 27,3% di Mediaset, mentre in prima serata le reti generaliste più l'all news Rai hanno segnato il 30% contro il 26,6% dei canali Mediaset.