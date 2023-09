Su Rai2 'Il collegio' parte con il 5,8% di share. Ottimo esordio nel pomeriggio di Canale 5 per 'Amici', con il 25% di share

La fiction 'La Stoccata Vincente', trasmessa ieri da Rai1, si rivela vittoriosa anche alla prova dell'Auditel, risultando il programma più seguito tra quelli del prime time di domenica, con 2.765.000 spettatori e il 17.5% di share. Al secondo posto, 'Caduta Libera – I Migliori' su Canale 5, con 1.848.000 spettatori e il 12.8% di share. Terzo piazzamento per l’esordio de 'Il Collegio 8' su Rai2, con 1.051.000 spettatori e il 5.8% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fbi Most Wanted' su Italia1 (1.016.000 spettatori, share 5.9%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (852.000 spettatori, share 6.8%9, 'Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti' su Rai3 (619.000 spettatori, share 3.6%), 'In Onda' su La7 (597.000 spettatori, share 3.5%), 'Baywatch' su Tv8 (352.000 spettatori, share 2.3%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (346.000 spettatori, share 2.5%).

Nel pomeriggio di Canale 5, ottimo esordio di 'Amici' di Maria De Filippi con 3.000.000 spettatori e il 25.6% di share, e anche 'Verissimo' fa bene con 2.264.000 spettatori e il 22.4% di share. Su Rai1, 'Domenica In' ottiene 2.123.000 spettatori e il 17.6% di share, nella prima parte, 1.718.000 spettatori e il 15.9%, nella seconda parte, e 1.436.000 spettatori pari e il 14.2% di share, nella terza parte.

Complessivamente, il confronto Rai-Mediaset sulla somma dei canali generalisti più quello all news, vede prevalere il servizio pubblico sia nelle 24 ore che in prime time. Nell'intera giornata, infatti, le reti generaliste Rai + RaiNews24 ottengono il 27,8% di share, contro il 25,3% totalizzato dalle reti generalista Mediaset + TgCom24. E in prima serata le reti generaliste Rai + RaiNews24 ottengono il 29,1% di share, contro il 24,9% totalizzato dalle reti generalista Mediaset + TgCom24.