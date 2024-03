L’ultima puntata della terza stagione di 'Màkari', in onda ieri su Rai1, è stata vista da 4.386.000 spettatori con il 24.1% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto 'Lo Show dei Record' su Canale 5, con 1.998.000 spettatori e il 13.1% di share. Al terzo posto, 'Che Tempo Che Fa' sul Nove, con 1.997.000 spettatori e il 9.7% di share (1.020.000 spettatori e il 7.4% per il successivo segmento de 'Il Tavolo'). Quarto posto per il Gran Premio del Qatar di Moto GP su Tv8, con 1.150.000 spettatori e il 5.7% di share. Quinta posizione per 'Indovina Chi Viene a Cena' su Rai3, con 980.000 spettatori e il 5.1% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Biancaneve e il Cacciatore' su Italia 1 (901.000 spettatori, share 5.2%), '9-1-1' e '9-1-1: Lone Star' su Rai2 (rispettivamente, 671.000 spettatori, share 3.2%, e 656.000 spettatori, share 3.4%), 'Zona Bianca' su Rete4 (556.000 spettatori, share 4.1%), 'Eden – Un Pianeta da Salvare' su La7 (356.000 spettatori, share 1.8%).

In seconda serata, da segnalare l'ottimo debutto della Notte degli Oscar su Rai1: 'Oscars – La Notte in Diretta' è stato visto da 1.905.000 spettatori con il 15.7% di share, nella prima parte in onda dalle 23.33 alle 23.55, e da 900.000 spettatori con il 15.2% di share, fino all’1.59 (il limite orario delle rilevazioni giornaliere).

Nel pomeriggio, ottimi ascolti per 'Amici' di Maria De Filippi, che ha totalizzato 3.580.000 spettatori con il 25.2% di share. Sulla stessa rete 'Verissimo' ha ottenuto 2.608.000 spettatori con il 20.5% di share, nella prima parte, e 2.400.000 spettatori con il 17.4% di share, nella seconda parte. Su Rai1 'Domenica In' ha registrato 2.217.000 spettatori (share 14.6%) nella presentazione (in onda dalle 14.01 alle 14.30), 2.396.000 spettatori (share 16.7%) nella prima parte, 2.598.000 spettatori (share 19.8%) nella seconda parte e 2.300.000 spettatori (share 17.7%) nell’ultima parte. A seguire, sempre su Rai1, 'Da Noi… A Ruota Libera' è stato visto da 2.034.000 spettatori con il 15.2% di share.