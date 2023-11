Secondo posto per 'Attraverso i miei occhi' e terzo per 'Boomerissima'

La seconda puntata di 'Per Elisa - Il Caso Claps' in onda ieri su Rai1 vince in prime time conquistando 2.855.000 telespettatori pari al 17.9% di share. Seconda posizione 'Attraverso i miei occhi' su Canale 5 che si è aggiudica 1.698.000 telespettatori con uno share del 10.3%. Terzo gradino del podio per il ritorno di 'Boomerissima' che ha ottenuto 873.000 telespettatori con uno share del 6% (presentazione a 878.000 e il 4.6%). Fuori dal podio 'Le Iene' su Italia 1 che ha raggiunto 1.248.000 telespettatori con il 9.5% (presentazione a 936.000 telespettatori e il 4.8% di share). Su Rai3 'Avanti Popolo' è stato seguito da 420.000 telespettatori pari al 2.7% di share.

A seguire tra gli altri 'E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 che ha totalizzato un 822.000 telespettatori (6.1% di share), 'DiMartedì' su L7 che ha interessato 1.164.000 telespettatori e il 7.5% ('DiMartedì Più' di 45 minuti a 453.000 e il 6.8%). Infine su Tv8 'Pechino Express – La Via delle Indie' ha raggiunto 368.000 telespettatori (3.3% di share) e sul Nove 'Mister Felicità' si è aggiudicato 275.000 spettatori con l’1.6% di share.

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti' ha totalizzato 4.445.000 telespettatori con il 27.4% di share, mentre 'Affari Tuoi' è stato seguito da 4.572.000 telespettatori con il 23.4% di share. Su Canale5 'Striscia la Notizia' ha raccolto 2.977.000 telespettatori (share del 15.2%). Su Rai2 'Tg2 Post' ha ottenuto 595.000 telespettatori (3% di share) e su Italia1 N.C.I.S. ha raggiunto 1.052.000 telespettatori con il 5.5% di share.

Su Rai3 'Il Cavallo e la Torre' è stato visto da 1.206.000 telespettatori (6.4%) e 'Un Posto al Sole' 1.653.000 telespettatori (8.4% di share). Ancora su Rete4 'Stasera Italia' ha interessato 790.000 telespettatori (share del 4.2%) nella prima parte e 821.000 telespettatori (share del 4.2%) nella seconda parte. Infine su La7 'Otto e Mezzo' è stato seguito da 1.619.000 spettatori (8.3%) e '100% Italia' su Tv8 ha intrattenuto 471.000 telespettatori (share del 2.4%) e sul Nove 'Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo' ha raccolto 527.000 telespettatori (share del 2.7%).

Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset a pari perimetro ha visto nell'intera giornata raggiungere 2 milioni 516 mila telespettatori (31% di share) mentre i canali generalisti di Mediaset più TgCom24 hanno registrato 2 milioni 150 mila telespettatori (26,5% di share).