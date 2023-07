Secondo gradino del podio per la finale degli Europei Under 19 Portogallo-Italia, terzo posto per Rai2 con Tim Summer Hits

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica della fiction 'Scomparsa' vista da 1.884.000 spettatori pari al 14.4% di share. Secondo gradino del podio per la finale degli Europei Under 19 Portogallo-Italia che su Rai3 ha ottenuto 1.473.000 telespettatori e uno share del 10,8%. Terzo posto per Rai2 con Tim Summer Hits che ha totalizzato 1.242.000 telespettatori e il 10,1%.

Fuori dal podio su Canale 5 'Instant Family' è stato visto da 1.231.000 telespettatori (share del 10%) mentre su Italia1 'Fbi Most Wanted' ha raggiunto 783.000 telespettatori registrando uno share del 5,8%. Su La7 'Una Giornata Particolare' è stata seguita da 547.000 telespettatori pari al 4,3%. Su Retequattro il film 'Innamorato Pazzo' ha interessato 503.000 telespettatori con il 4% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Italia’s Got Talent Best Of' visto da 312.000 telespettatori (2,4%) di share e Nove con la maratona di 'Little Big Italy' che ha realizzato 285.000 telespettatori e il 2,4% di share.