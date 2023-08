Ascolti tv, 'Scomparsa' su Rai1 vince la serata

'Scomparsa' in replica si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri. La serie di Rai1 con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno ha ottenuto infatti 1.719.000 telespettatori e il 12,8% di share. Su Canale 5 la serie 'La ragazza e l’ufficiale' ha totalizzato invece 1.634.000 telespettatori e il 13,7%. Terzo posto per Rai2 che con 'Tim Summer Hits – The best of' ha conquistato 1.001.000 telespettatori e l’8% di share.

Appena fuori dal podio Italia1 con 'FBI: Most Wanted', visto da 840.000 telespettatori pari al 6%, mentre Rai3 con la replica de 'Le ragazze' ha interessato 707.000 telespettatori con il 5,2%. Su Retequattro 'Una festa esagerata' ha registrato 544.000 telespettatori e il 4% e Tv8 con 'Italia’s Got Talent – Best of', 336.000 con il 2,6%. Su Nove 'Little Big Italy' ha raccolto 272.000 telespettatori e il 2,1% mentre La7 con 'Miss Marple' chiude la classifica del prime time con 243.000 telespettatori e il 2,4% di share.

Nell'access prime time Rai1 con 'Techetechetè' ha vinto gli ascolti della fascia grazie a 2.717.000 telespettatori e il 19,3% di share, mentre Canale 5 con 'Paperissima Sprint Estate' ha ottenuto 2.087.000 telespettatori e il 14,8%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è vincente grazie a 'Reazione a Catena', visto da 2.738.000 telespettatori pari al 25% di share. Canale 5 con 'Caduta libera!' ha registrato invece 1.431.000 telespettatori e il 13,4%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti delle 24 ore con il 35,62% di share e 2.495.000 telespettatori, mentre i canali Mediaset si sono aggiudicati la prima serata, con 5.206.000 telespettatori e il 36,97% (per un soffio sulla Rai che ha ottenuto 5.187.000 telespettatori e il 36,83%), e la seconda serata con il 39,25% di share e 2.820.000 telespettatori.