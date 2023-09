Ascolti tv, 'Tale e Quale Show' doppia la fiction di Canale 5

Il ritorno di 'Tale e Quale Show' su Rai1 domina la prima serata tv di venerdì, con 2.974.000 spettatori e il 20.6% di share. Lo show condotto da Carlo Conti 'doppia', in termini di share, la seconda puntata della fiction di Canale 5 'La Voce che hai Dentro' con Massimo Ranieri, che ottiene 1.723.000 spettatori e il 10.9% di share. Conti si è dimostrato fuoriclasse di ritmo e scaletta chiudendo il programma alla mezzanotte nonostante la partenza ritardata di 10 minuti per via della programmazione modificata su Rai1 per la morte di Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica, scomparso ieri a 98 anni.

Terzo piazzamento della serata per 'Taken 3 – L’ora della verità' su Italia 1, con 1.416.000 spettatori e l'8.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.217.000 spettatori, share 9.4%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (917.000 spettatori, share 5.3%), 'Propaganda Live' su La7 (713.000 spettatori, share 6%), 'N.C.I.S.' su Rai2 (428.000 spettatori, share 2.5%), 'I delitti del BarLume' su Tv8 (400.000 spettatori, share 2.4%), 'Speciale Tg3 Linea Notte' su Rai3 (202.000 spettatori, share 1.6%).