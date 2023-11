E' testa a testa per la vittoria degli ascolti della serata di ieri tra due debutti, 'The Voice Kids' e 'Ciao Darwin', che partono entrambi bene con Bonolis in leggero vantaggio. Su Rai1 infatti la seconda edizione del programma condotto da Antonella Clerici ha ottenuto 3.944.000 telespettatori con il 22,4% di share, mentre il ritorno del programma di Canale 5 ne ha totalizzati 3.987.000 con il 25%. Conteso anche il terzo gradino del podio che vede Retequattro con 'Quarto Grado' segnare il 7,8% di share e 1.224.000 telespettatori e 'Fratelli di Crozza' sul Nove con 1.313.000 telespettatori e il 6,4%.

Su La7 'Propaganda Live' ha registrato 889.000 telespettatori e il 6% di share, mentre Italia 1 con 'Battleshp' ha raccolto 672.000 telespettatori e il 3,7% e Rai2 con 'The Rookie' ha conquistato 528.000 telespettatori pari al 2,8%. Su Rai3 'In guardia!' ha interessato 445.000 telespettatori con il 2,2%, mentre Tv8 con '4 Ristoranti' chiude la classifica del prime time di ieri con 269.000 telespettatori e l'1,5% di share.

Nell'access prime time si conferma il dominio di Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.195.000 telespettatori e il 21,6%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (4.806.000 telespettatori e il 23,2% di share). Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha ottenuto invece 3.824.000 telespettatori e il 18,5%. Anche nel preserale ha vinto Rai1 con 'Reazione a Catena' visto da 4.320.000 telespettatori pari al 25,8%, mentre 'Caduta Libera' su Canale 5 ha registrato 2.933.000 telespettatori e il 18,2% di share.