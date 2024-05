In termini di spettatori (2.943.000) la fiction con Edoardo Leo si aggiudica la prima serata con il 16.3% di share. Il reality di Canale 5 visto da 2.114.000 spettatori, con uno share del 16.6%

Testa a testa tra la fiction di Rai1 'Il Clandestino' e il reality show di Canale 5 'L’isola dei famosi'. In termini di spettatori (2.943.000) la fiction di Edoardo Leo si aggiudica la prima serata di ieri con il 16.3% di share. La nuova puntata de L'Isola dei famosi - che ha visto Joe Bastianich abbandonare definitivamente il programma per motivi di salute - è stato visto da 2.114.000 spettatori, con uno share del 16.6%. Terzo posto per Rai 2 con 'Stasera Tutto è Possibile' con 1.659.000 spettatori e il 9.8% di share.

Fuori dal podio Italia1 con il film 'Homefront' visto da 1.514.000 spettatori e l’8.1% di share. Segue Rete4 con 'Quarta Repubblica' (752.000 spettatori, 5.2% share); La7 con '100 minuti' (758.000 spettatori, 4.2% share); Tv8 con 'GialappaShow' (717.000 spettatori, 4.1% share); Rai3 con 'Far West' (626.000 spettatori, 3.7% di share). Chiude la classifica il Nove con 'Cash or Trash' (368.000 spettatori, 2% share).

