La seconda puntata di 'Vanina - Un vicequestore a Catania' è calata rispetto all'esordio ma ha vinto gli ascolti della serata di ieri, mercoledì 3 aprile 2024, con 2.813.000 telespettatori e il 16% di share. Secondo posto in classifica per Italia 1 che con l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta ha registrato 2.734.000 telespettatori e il 13,2% mentre 'Il meglio di te' su Rai1 ha ottenuto 2.334.000 telespettatori e il 12,6% di share.

Appena fuori dal podio Rai3 con 'Chi l’ha visto?' che ha totalizzato 2.017.000 telespettatori con l’11,8%, mentre su Retequattro 'Fuori dal Coro' è stato visto da 914.000 telespettatori pari al 6,2%. La7 con 'Una giornata particolare' ha raccolto 907.000 telespettatori con il 4,8% di share e Rai2 con l’esordio della tredicesima stagione di 'Delitti in Paradiso' ha conquistato invece 819.000 telespettatori e il 4,4%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Italia’s Got Talent – Best Of' (477.000 telespettatori, share 2,5%) e Nove con 'Tutte Contro Lui – The Other Woman' (408.000 telespettatori, share 2,2%).

L'access prime time vede in vetta Rai1 'Cinque Minuti' (4.850.000 telespettatori, share 23,7%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.997.000 telespettatori, share 26,9%), mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha registrato 3.389.000 telespettatori e il 15,3%. Anche nel preserale Rai1 è in testa con 'L’Eredità', che ha interessato 4.441.000 telespettatori con il 28,4% di share contro i 2.909.000 e il 19,7% di share di 'Avanti un altro!' su Canale 5.