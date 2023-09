L'esordio di Bianca Berlinguer su Rete4 con 'E’ Sempre Cartabianca' porta a casa un ottimo risultato, con 1.208.000 spettatori e il 9.62% di share. Non ne risente particolarmente il programma concorrente di Rai3, 'Filorosso' condotto da Manuela Moreno che ottiene 609.000 spettatori e il 4.25%, in linea con gli ascolti della settimana precedente (aveva ottenuto 611.000 telespettatori e il 4,4% di share). Ad avere accusato maggiormente tra i programmi d'approfondimento informativo l'arrivo del nuovo programma di Berlinguer, sembra essere l'altro concorrente, 'In Onda Prima Serata' su La7, che ha ottenuto 553.000 spettatori e il 3.35% di share (mentre la scorsa settimana aveva ottenuto 664.000 telespettatori e il 4,1% di share).

Il programma della Berlinguer si piazza al terzo posto tra quelli di prima serata, dopo la replica de 'Il Giovane Montalbano' su Rai1, con 3.049.000 spettatori e il 18.76% di share, e il film 'Benvenuti al Nord' su Canale 5, con 2.097.000 spettatori e il 13.55% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Un Uomo Sopra la Legge' su Rai2 (997.000 spettatori, share 6.05% di share), '47 Ronin' su Italia 1 (920.000 spettatori share 5.62%), 'Pechino Express – La Via delle Indie' su Tv8 (665.000 spettatori, share 4.4%), 'Nemico Pubblico' sul Nove (275.000 spettatori, share 1.8%).

Complessivamente sono le reti Mediaset a prevalere su quelle Rai nelle 24 ore, in prima serata e in seconda serata.