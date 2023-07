La fiction 'Scomparsa', in onda domenica 30 luglio in replica su Rai1, è stata la trasmissione più seguita della serata tv di domenica, con 1.744.000 spettatori e il 13.5% di share. Al secondo posto 'Quando un Padre' su Canale 5, con 1.225.000 spettatori e il 10.1% di share. Terzo piazzamento per 'Summer Hits' su Rai2, con 974.000 spettatori e l’8.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fbi Most Wanted' su Italia1 (780.000 spettatori, share 5.9%), 'Le Ragazze' su Rai3 (732.000 spettatori, share 5.9%), 'Faccio un Salto all’Avana' su Rete4 (479.000 spettatori, share 3.7%), 'Italia’s Got Talent Best Of' su Tv8 (359.000 spettatori, share 2.9%), 'Little Big Italy' sul Nove (320.000 spettatori, share 2.7%), 'Miss Marple' su La7 (272.000 spettatori, share 2.8%).