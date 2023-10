Assemblea lavoratori sfiducia vertici Accademia Santa Cecilia

Inaugurazione di stagione agitata per l'Accademia di Santa Cecilia e i suoi vertici. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, ieri si sarebbe riunita un'assemblea sindacale unitaria, cui avrebbero partecipato i lavoratori e le lavoratrici della Fondazione, che avrebbe votato a scrutinio segreto la sfiducia nei confronti del presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro e del direttore generale Claudia Brizzi, con 113 voti su 18 contrari e 5 schede bianche, su un totale di 136 partecipanti. Le rappresentanze sindacali, sempre a quanto si apprende, avrebbero informato i dipendenti dell'Accademia con una mail interna. Non è escluso che venga letto un comunicato sindacale proprio domani, in occasione del concerto di inaugurazione della Stagione. Ma attualmente le probabilità che questo avvenga sembrano poche.

La decisione di votare la sfiducia nei confronti della direzione sarebbe arrivata al termine di una discussione sulla "preoccupante diminuzione del pubblico in sala" con l'illustrazione dei dati ricevuti nell'incontro che si è svolto lo scorso 9 ottobre, tra sindacati e direzione della fondazione, e lo stato di agitazione dichiarato da sindacati e dipendenti a causa del contratto di un anno che i vertici di Santa Cecilia avrebbero stipulato con un maestro collaboratore, dopo il pensionamento di Carlo Rizzari, senza consultare l'Orchestra e senza un concorso ad hoc.

(di Pippo Orlando)