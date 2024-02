Firenze Rocks 2024 ha svelato il secondo grande nome che calcherà il palco della Visarno Arena dopo i Tool. Sono gli Avenged Sevenfold che infiammeranno pubblico e fan giovedì 13 giugno 2024. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di domani mercoledì 21 febbraio per gli utenti iscritti a My Live Nation su livenation.it e sull'app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10 di giovedì 22 febbraio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Si tratta di ritorno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena. La data a Firenze Rocks sarà l'unica tappa nel nostro Paese.

"Gli Avenged Sevenfold - si legge sul sito del festival - hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l'uscita del loro ottavo album in studio, 'Life Is But a Dream…', pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell'arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell'esistenzialismo e nell'assurdismo".