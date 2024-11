Federica Nargi e Luca Favilla vincitori della settima puntata di Ballando con le Stelle, in onda ieri sera 9 novembre. La coppia, che si è esibita in una salsa sulle note di 'Ran Kan Kan', ha totalizzato ben 75 punti. Secondo posto per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, terzo per Tommaso Marini e Sophia Berto.

Tre, invece, le coppie finite al ballottaggio. Si tratta di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palali e Erica Martinelli Promossi Bruganelli con il 36% dei voti e Ossini con il 46%, a lasciare il programma - almeno per ora - è Palali, che conquista solo il 18% dei voti del pubblico.

Le polemiche in puntata

Nuova puntata e nuove polemiche in studio, con Massimiliano Ossini impegnato nell'ennesima discussione con la giuria di Ballando. Il ballerino vip, in settimana, ha creato un finto 'sindacato' per tutelare tutti i concorrenti del dance show, perché a detta sua i commenti della giuria sono negativi e per nulla incoraggianti. In particolare, il conduttore televisivo si è attaccato alle parole che Ivan Zazzaroni ha rivolto a Francesco Paolantoni dopo la sua esibizione: "Credo che questo sia il meglio che tu possa fare", aveva detto. Parole che secondo Ossini sono inaccettabili e che hanno demoralizzato il concorrente.

La performance di Ossini, accompagnato dalla partner di ballo Veera Kinnunen, è piaciuta a Carolyn Smith che ha apprezzato particolarmente le movenze "sciolte e naturali". Guillermo Mariotto, invece, non è d’accordo: "Quello non era un Samba, neanche lontanamente" ha detto dando come voto uno 0, scatenando l’ira dell’opinionista Rossella Erra: "Alla settima puntata è davvero sbagliato dare zero, è una mancanza di rispetto", ha urlato al microfono.

Selvaggia Lucarelli: “Mi è piaciuto, trovo che la tua mossa sia intelligente", ha detto la blogger ad Ossini. "Tu hai capito che nel ballo non puoi dare di più quindi ti giochi la carta della personalità. Questo è il minimo sindacale che tu possa fare", ha detto la giurata ironizzando sul finto comitato creato dal ballerino.

Ed è scontro totale tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Dopo l'esibizione dell'imprenditrice non sono infatti mancati commenti al veleno tra la blogger e la concorrente.

Bruganelli e Carlo Aloia si sono esibiti con dei passi di Tango al termine di una settimana non semplice per l'ex moglie di Paolo Bonolis, che durante le prove di ballo si è fratturata un'altra costola. La terza da quando ha cominciato a partecipare al dance show di Rai 1.

L'impegno della ballerina vip è stato molto apprezzato dalla giuria: "Trovo ammirevole il fatto che voi siate qui stasera. Tu non molli, nonostante le fratture", ha commentato Alberto Matano. "La cosa migliore che abbiamo visto", ha aggiunto Ivan Zazzaroni. "La migliore coreografia che avete fatto fino ad adesso, complimenti", ha detto la capitana della giuria, Carolyn Smith.

Selvaggia Lucarelli, al contrario dei suoi colleghi, ha punzecchiato Sonia Bruganelli: "Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando… Chi sarà mai?", ha detto la blogger con un sorriso che ha fatto andare la Bruganelli su tutte le furie: "Puoi sempre raccontare di me sul tuo profilo a pagamento", ha tuonato facendo riferimento alla newsletter della Lucarelli.

"Farsi pagare per il proprio lavoro non è un difetto, io non ho avuto mariti ricchi e mi sono dovuta guadagnare il mio denaro da sola", ha replicato la blogger con riferimento al matrimonio Bruganelli-Bonolis. Poi, ha commentato l'esibizione mettendo un punto definitivo al battibecco: "Senza lode e senza infamia, hai comunque ballato, ci hai provato nonostante gli acciacchi. Hai fatto qualcosa in più rispetto alle altre esibizioni. Ma per me rimani tra i più scarsi concorrenti quest'anno, un livello di ballo molto basso", ha chiosato Selvaggia Lucarelli. Voto 5.