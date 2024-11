Questa sera, sabato 9 novembre, torna su Rai 1 Ballando con le stelle. Appuntamento alle 20.35 con Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. La finale è sempre più vicina e i Vip in gara si sono preparati duramente durante la settimana per scendere in pista e conquistare la giuria.

Le anticipazioni

Ballerini per una notte della puntata saranno la conduttrice Simona Ventura e suo marito, lo scrittore Giovanni Terzi. Entrambi concorrenti della scorsa edizione, stavolta scenderanno in pista accompagnati dai ballerini Giada Lini e Pasquale La Rocca, per eseguire tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”.

Tornando alla competizione, sabato scorso la sesta puntata era stata vinta dalla coppia Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti che ha ottenuto 30 punti di bonus. Questo sabato, le coppie pronte a scendere in pista sono quelle formate da: Bianca Guaccero - Giovanni Pernice; Federica Nargi - Luca Favilla; Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini - Angelo Madonia; Sonia Bruganelli - Carlo Aloia; Tommaso Marini - Sophia Berto; Anna Lou Castoldi -Nikita Perotti; Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen; Furkan Palali - Erica Martinelli.

Ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella veste di “Tribuni del popolo”: i tre avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.