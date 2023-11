L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 chiamata a sorpresa in diretta a Rtl102.5

Barbara D'Urso a Sanremo 2024? "Non so di cosa state parlando", risponde l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 chiamata a sorpresa in diretta durante 'Protagonisti' da Francesco Fredella e Gianni Simioli.

Dove sei, le chiede Fredella. "Sono in camerino" a teatro "per Taxi a due piazze”risponde. Poi la provocazione, visto che da giorni si parla del suo arrivo a Sanremo 2024. “Lascia stare Amadeus”, tuona Simioli che aggiunge: "Ti chiamo a condurre il Festival di Napoli”. E d’Urso risponde: "L’ho già presentato. Per il Festival di Napoli a disposizione".