Beatrice Luzzi pronta per rientrare nella casa del Grande Fratello 2023. L'attrice, una delle principali concorrenti del reality di Canale 5, è uscita momentaneamente dalla casa per motivi personali. E' il profilo Instagram ufficiale della concorrente, con una comunicazione dello staff, a fare chiarezza. Ieri "il papà di Beatrice (86 anni) ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare". L'attrice è stata protagonista assoluta dello show iniziato a settembre, rivelandosi sin da subito un personaggio polarizzante e accreditandosi come una candidata alla vittoria finale nel programma 'interminabile'. Non è chiaro quando avverrà il rientro, ma è ipotizzabile che la concorrente possa tornare nella casa dopo Natale, in tempo per la puntata di sabato 30 dicembre.

Nella puntata di oggi su Canale 5, sabato 23 dicembre, 3 concorrenti in nomination: si tratta di Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Nessuno dei 3 inquilini però dovrebbe essere escluso oggi. Chi otterrà meno voti, salvo sorprese, diventerà il primo a rischiare l'eliminazione nella puntata del 30 dicembre, l'ultima del 2023.