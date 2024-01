Beatrice Luzzi torna nella Casa del Grande Fratello nella puntata di oggi, 8 gennaio 2024, su Canale 5. L'attrice è rientrata nel programma dopo il lutto che l'ha colpita. Luzzi, una delle principali protagonista della trasmissione, è uscita dal Grande Fratello per la morte del padre. Dopo i funerali del genitore, la decisione di rientrare nel reality e di riprendere il proprio posto tra i concorrenti. Alfonso Signorini ha accolto l'attrice con un saluto affettuoso prima del rientro.

Luzzi, uno dei personaggi preferiti dal pubblico, era uscita dalla Casa prima di Natale per stare vicino al papà, che si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Il padre dell'attrice è deceduto all'inizio del 2024.

Prima del rientro dell'attrice, Signorini si è rivolto agli altri concorrenti stigmatizzando il comportamento di alcuni di loro, totalmente privi di empatia: "Sentir parlare di pop corn e di un film comico mi ha disturbato. Come mi ha disturbato vedere qualcuno di voi che pomiciava con un manichino", afferma. "Non vi chiedo di piangere o di esprimere un dolore che non sentite. Si può non andare d'accordo e detestare una persona, ma davanti a un lutto bisogna fare un passo indietro e avere rispetto. Poi, il giorno dopo è giusto che la vita continui. Ma esistono il rispetto e la sensibilità. Se ricevo la notizia che è morto il papà di una persona con cui vivo da 4 mesi, non mi viene spontaneo cantare a squarciagola. Senza principi, nella vita, non si va da nessuna parte. Non voglio giudicare nessuno, ma è utile riflettere", aggiunge.