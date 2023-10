Duello sulla chirurgia estetica tra Alba Parietti e Francesca Fagnani a Belve 2023, nell'ultima puntata della trasmissione in onda su Raidue domani. "A me piace piacere, mi piace che il mio culo sia piaciuto a tanti italiani, ma che male faccio? E per di più senza aver fatto nulla", dice Parietti, 'sfidata' dalla conduttrice.

"Ho fatto il seno, prima uno e poi l'altro, l'ho detto mille volte. La bocca? Sì vabbeh...". Un paio d'anni fa ha detto che era indecisa su un lifting: "Lei si è accorta di qualcosa? Ha visto qualche cambiamento? Non voglio dare certezze, dicono che non bisogna mai ammettere niente...", aggiunge l'ospite, che rivendica un 'picco' costante in carriera: "Non lo dico io, lo dice il fatto che continuo a lavorare dopo quarant'anni".

Su Instagram c'è chi l'accusa di esagerare con i filtri: "Ma si filtrino anche loro", dice, mostrando una certa propensione alla polemica con i follower meno educati: "Il dito mi pare e succede... Mi trovo così Barbie da vecchia, perché rinunciare?...Perché uso i filtri? Invecchiare non mi piace".

La Parietti sollecitata dalle domande di Fagnani torna anche sul film cult 'Il macellaio' e afferma: "Lo danno più della passione di Cristo!". Quando la conduttrice le ricorda che il risultato al botteghino è stato deludente, Parietti risponde: "Ma perché, il pubblico si aspettava qualcosa di quasi porno, invece è un film erotico ma d’autore". La Fagnani ricorda: "Ma ci sono diciassette minuti di amplesso". E la Parietti: "C'era la pelle di daino, la patata non si vede".