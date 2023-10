"Matteo in difficoltà per colpa mia? Ogni tanto serve trovare il capro espiatorio"

Melissa Satta tra gli ospiti di Belve 2023, nell'ultima puntata della trasmissione in onda domani su Raidue. Nel salotto di Francesca Fagnani, come evidenziano le anticipazioni, la modella e showgirl risponde alle domande sul rapporto con Matteo Berrettini, stella offuscata del tennis italiano. Il romano, protagonista di una stagione condizionata da infortuni e problemi fisici, da quando ha iniziato la nuova relazione è precipitato in classifica. "Sono una donna esposta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio", dice Satta.

Fagnani a questo punto ricorda che in sua difesa è sceso in campo il padre del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli che aveva dichiarato: "Se Berrettini è in crisi nera non è colpa di Melissa Satta, Matteo gira troppi spot, perde tempo e deve riflettere sul gioco". Satta risponde: "Sono tutti mister, se uno è un personaggio a 360 gradi, magari ha anche dei doveri da rispettare, verso gli sponsor, verso gli accordi. La professionalità non viene esclusa da altro, cioè, uno deve vivere".

Fagnani ricorda anche le polemiche nate in seguito alla sua partecipazione come opinionista a Sky Calcio Club e riporta una frase della giornalista di Rai Sport Paola Ferrari: "La funzione di Melissa è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente". La Satta replica: "Questa è una rosicona. cosa c'è di male nel togliere la giacca, toglie la professionalità a una donna?".

Quando fagnani le chiede se per lei sia un buon momento sentimentale, l'ospite risponde "stiamo facendo gossip". "Se vuole parliamo di politica", incalza la conduttrice. "Non sono così adatta", ribatte Satta in uno scambio tennistico che Fagnani chiude: "E allora parliamo di quello che la riguarda, è un ritratto personale, e nella sua vita personale entra anche l'amore".