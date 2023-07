Bianca Berlinguer passa a Rete4, l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi

L'ad Mediaset: "Con lei poi dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che io non vedo l'ora di conoscere"

"Dalla prossima stagione arriva su Rete4 una nuova giornalista e io sono molto felice del suo arrivo: è Bianca Berlinguer". Lo ha annunciato l'ad di Mfe-Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset.

Bianca Berlinguer, ha detto Pier Silvio Berlusconi, "è una persona con cui si è instaurato un rapporto vero e di fiducia. Con lei poi dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che io non vedo l’ora di conoscere. Andrà in onda di sera su Rete4, presumibilmente al martedì, spostando Mario Giordano al mercoledì, ma è ancora da decidere. E poi ci sarà un’alternanza con Nicola Porro nell’access".

"Io credo che questa sia un’operazione importante che potrà accrescere il peso della nostra rete dell’informazione -ha aggiunto l'ad di Mediaset-. Abbiamo trasformato Rete 4 da una rete di telenovelas nella rete di informazione e abbiamo già fatto un miracolo con prodotti di alto livello; ora entriamo nella fase 2, provando ad allargare le prospettive, con un pubblico sempre più trasversale e professionisti di peso". Tutto questo, "ci permetterà di parlare a 360 gradi". L'obiettivo in mente era quello di "parlare in modo più trasversale possibile. E il nostro ideale per fare questo passo avanti era Bianca Berlinguer" Così "abbiamo iniziato a parlare un mese e mezzo fa e abbiamo stabilito un rapporto diretto tra noi". Del resto, ha concluso, "ciò conta sono il prodotto e la persona".