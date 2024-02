La cover, lo 'scippo' per Fantasanremo e l'appello per le donne. Big Mama fa tutto nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La cantante si esibisce nella versione di 'Lady Marmelade' insieme a Gaia, La Niña e Sissi. C'è tempo per scendere dal palco e sottrarre la borsetta ad una spettatrice: per il regolamento del Fantasanremo, la 'mossa Piero Pelù' vale 20 punti. Quindi, prima di lasciare il palco, l'appello: "Per tutte le donne: non abbiate paura. Fate sentire la vostra voce. Quando serve denunciate".