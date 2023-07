Birra Dolomiti sostiene 'Dolomiti Arena', la rassegna al via il 23 luglio

Anche quest’anno Birra Dolomiti, prodotta nella Fabbrica in Pedavena, sostiene la rassegna musicale all’aria aperta “Dolomiti Arena - slow mountains music festival” organizzata dal Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, finanziata dall'imposta di soggiorno dell'Unione Montana Feltrina e dal Fondo Grandi eventi, con il supporto organizzativo di Scoppio Spettacoli.

Cinque gli appuntamenti in programma che uniscono natura e musica all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. La manifestazione inizia domenica 23 luglio alle ore 18 a Campel di Santa Giustina con l’esibizione del cantautore Ron. La rassegna prosegue sabato 29 luglio quando il lago di Santa Croce accoglie, alle ore18, le note dell’artista romano Daniele Silvestri, con un nuovo lavoro appena uscito.

Sabato 19 agosto, la poco conosciuta ma affascinante location di Le Ei, a Lamon, ospita dalle ore 17 il concerto in quota di Niccolò Fabi, altro grande esponente della nuova scuola cantautorale romana.La settimana successiva, sabato 26 agosto, si sale fino al Rifugio Faverghera, in Nevegal, per seguire la performance del cantautore e pianista di Urbino Raphael Gualazzi in programma dalle ore 12. Il Gran finale, è previsto domenica 27 agosto alle ore 17 a Feltre, con il concerto del gruppo indie rock-pop Lo Stato Sociale. Per ogni tappa il pubblico può assaporare prodotti locali preparati delle strutture esistenti in loco. Tutte le informazioni sono disponibili al sito www.dolomitiprealpi.it.